МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Выездная сессия Восточного экономического форума пройдет в Индии 18 июня, сообщается в субботу на сайте Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Формат выездной сессии обсудили на ПМЭФ гендиректор АНО АПИ Леонид Петухов и глава Конфедерации индийской промышленности (CII) Чандраджит Банерджи.

"18 июня в Республике Индия пройдет выездная сессия Восточного экономического форума. Ее проведет заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев", - говорится в сообщении.

Как отметил Петухов, выездные сессии Восточного экономического форума стали уже постоянным форматом проведения предварительных встреч, на которых прорабатываются те вопросы, которые будут более детально рассматриваться во Владивостоке. "Такие сессии позволяют сделать отношения более интенсивными, обсудить вопросы в узком составе, а уже на самом форуме прийти к фиксированию достигнутых договоренностей. Предполагается, что выездная сессия пройдет в Мумбаи, будет организовано несколько круглых столов для индийских предпринимателей", - приводятся его слова в сообщении.

Петухов добавил, что индийский трек стал одним из самых интенсивных в международной деятельности агентства. В частности, в конце апреля АНО АПИ провело в рамках недельного роуд-шоу в Нью-Дели, Мумбаи, Калькутте 23 встречи с индийскими компаниями и организациями. В середине мая при содействии АНО АПИ, посольства Республики Индия в РФ и CII прошел визит индийской бизнес-делегации в Приморский край, в ее состав вошли представители индийских компаний в области горнодобывающего сектора, логистики, энергетики, строительства гостиничной инфраструктуры, производства чая и др. В конце мая на встрече с послом Индии в РФ Балой Венкатешем Вармой обсуждались вопросы развития сотрудничества с индийским бизнесом в алмазогранильной отрасли, области горнодобычи и разработки угольных месторождений, сельского хозяйства, IT-технологий.

"В 2018 году объем внешней торговли между РФ и Республикой Индия вырос на 17% и составил $10,9 млрд по сравнению с аналогичным показателем 2017 года ($9,4 млрд). По данным Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы, в 2018 году объем внешней торговли ДФО с Республикой Индия вырос на 3,2% и составил $790,5 млн - 7,2% от общего товарооборота РФ", - отмечается в сообщении.

О форумах

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года. По итогам предыдущего форума было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств. Ежегодно в рамках форума проходит выставка "Улица Дальнего Востока", на которой проходит презентация дальневосточных регионов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.