Эксперт: ни одна страна в мире пока не обладает суверенитетом по цифровой экономике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков считает, что ни одна страна в мире сейчас не обладает суверенитетом в сфере цифровой экономики. Такое мнение он озвучил в рамках Петербургского международного экономического форума общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

"Суверенитет данных и построение его - тяжелейшая задача. Сейчас, как выяснилось, нет ни одной страны, которая бы обладала суверенитетом над собственными данными. В этом смысле, если говорить про цифровую экономику, в мире нет ни одной суверенной страны", - отметил он.

По словам спецпредставителя президента РФ, изначально предполагалось, что в мире есть две страны, обладающие таким суверенитетом - США и Китай. "Практика показала, что Китай нет, а по поводу США большие вопросы, потому что никто не пробовал. Если провести тест, как проводят в банках на ряд понятных вещей, я боюсь, что этот список скатится до нуля", - уточнил он.

Песков считает, что история с технологическими санкциями США в отношении китайского гиганта Huawei "четко показала, что национальный суверенитет неотделим от суверенитета данных". "Страна, у которой нет суверенитета над собственными данными, не может считаться суверенной. В этом смысле у нас должны быть собственные технологии, должен быть контроль над собственными данными", - уверен он.

При этом специальный представитель президента по цифровому развитию считает, что закон об устойчивости Рунета в нынешней редакции - предельно мягкий с точки зрения необходимости построения суверенитета данных, компромиссный. "Но в ближайшие 10 лет нам, возможно, придется пересмотреть многие положения, которые были написаны", - уточнил он.

Американская компания Google после решения властей США 17 мая о внесении Huawei в черный список лишила китайскую корпорацию доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. Позже Google заявила, что обновления для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной 20 мая властями США.