Терминал по перевалке нефтепродуктов за 6,5 млрд рублей откроют в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга и компания "Петербургский нефтяной терминал" подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о строительстве перегрузочного комплекса для перевалки нефтепродуктов стоимостью 6,5 млрд рублей к 2024 году, сообщила в субботу в пресс-службе председателя совета директоров компании Михаила Скигина.

"Городская администрация поддерживает проект модернизации терминала (строительство перегрузочного комплекса - прим. ТАСС), которая продлится до 2024 года и оценивается более чем в 6,5 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Перегрузочный комплекс будет создан на базе устаревшей части терминала. В декабре 2018 года "Петербургский нефтяной терминал" приступил к установке резервуара для темных нефтепродуктов стоимостью около 1 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на II квартал 2020 года. Ввод в эксплуатацию четвертого резервуара объемом 40 тыс. куб. м увеличит вместимость терминала более чем на 10%.

"Петербургский нефтяной терминал" - один из российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе и одна из крупнейших стивидорных компаний Большого порта Санкт-Петербург. Терминал основан в 1995 году. На его территории расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность - 10 млн тонн в год, в 2018 году ПНТ отгрузил более 7,5 млн тонн нефтепродуктов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.