МЭР прорабатывает с "Фортумом" вопрос доли иностранных инвесторов в ряде отраслей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ по поручению президента РФ Владимира Путина прорабатывает с компанией "Фортум" вопрос доли иностранных инвесторов в отдельных отраслях, чтобы компания могла инвестировать, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Путин в пятницу на полях ПМЭФ провел встречу с иностранным бизнесом, по итогам которой дал ряд поручений министерствам.

"Сейчас мы с компаний "Фортум" работаем по поводу доли иностранных инвесторов, которые могут быть в отдельных отраслях, и возможности изменения этих показателей, потому что коллеги хотят инвестировать, но есть определенные законодательные ограничения. Будем с ними отрабатывать", - сказал Орешкин.

По его словам, речь идет о законодательных ограничениях по доле иностранных инвесторов в определенных секторах. "Есть ограничения по доле иностранных инвесторов в определенных сегментах. Это будем отрабатывать. Президент дал поручение этим заняться", - сказал Орешкин.

"Есть и другие темы, например, компания "Пирелли". Сейчас будет работа вестись по тому, как улучшить процесс взаимоотношения с инвесторами, сделать его более прозрачным и понятным. У них есть ряд конкретных идей, которые будем с коллегами вместе отрабатывать", - заключил министр.