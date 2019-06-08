Борис Титов пригласил молодых предпринимателей к участию в конкурсе "Немалый бизнес-2020"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Организаторы национальной премии "Немалый бизнес - 2020" открыли прием заявок, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов в субботу призвал молодых бизнесменов активно принимать в ней участие.

"Мы уже объявили, что мы начинаем вторую премию, начинаем сбор заявок. В этот раз мы, может, даже увеличим [количество номинаций], пока еще не решили до конца, но в ближайшее время решим, какие будут номинации на следующий год, но премия уже началась, подавайте заявки", - сказал он на сессии "Экономическая активность молодежи: проблемы и перспективы развития", которая прошла на полях ПМЭФ.

В ходе сессии Титов также сообщил, что будет создан некоммерческий фонд "Немалый бизнес". "Мы будем даже создавать некоммерческую организацию "Немалый бизнес", это должна быть не только работа от премии к премии. Новое поколение российского бизнеса требует к себе внимания", - добавил бизнес-омбудсмен, не уточнив сроки создания фонда.

В конкурсе "Немалый бизнес" могут принять участие бизнесмены, которым еще не исполнилось 40 лет. Премия была учреждена в начале декабря 2018 года по инициативе бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Организаторами выступают Министерство экономического развития РФ, Школа бизнеса "Синергия", группы компаний "Лайк" и Black Star, бизнес-сообщества "Бизнес Молодость", "Деловая среда", Experum. Лауреаты получат поддержку для развития своего бизнеса от государства и партнеров конкурса. На конкурс в 2019 году заявлялось около 32 тыс. человек из разных регионов России, после отбора организаторов и зрительского голосования определился топ-25 номинантов, из них жюри, состоящее из организаторов, выбрало победителя в каждой номинации и обладателя гран-при.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.