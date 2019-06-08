На ПМЭФ презентовали разработки для диагностики глаукомы, онкозаболеваний и инсульта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Инновационные системы для выявления у человека риска возникновения инсульта или развития рака, а также прибор, позволяющий помочь незрячему человеку ориентироваться в пространстве без белой трости, стали победителями конкурса инновационных разработок "Здоровое общество". Презентация проектов состоялась в субботу на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Первое место на конкурсе получил проект системы дополненной реальности для незрячих и слабовидящих людей. "Это запатентованный прибор, который с помощью высокоточной навигации позволяет незрячему человеку добраться из точки А в точку В, помощью системы искусственного интеллекта позволяет рассказать ему о том, что находится вокруг него, какие объекты перед ним, подсказать, как обойти то или иное препятствие", - сказал гендиректор компании "Прозрение" (Oriense) Виталий Китаев, отметив, что прибор может стать хорошей альтернативой собаке-поводырю или белой трости.

Гендиректор DRD Biotech Анжей Жимбиев рассказал о российской разработке, которая заняла второе место, - системе диагностических тестов для определения повреждений мозга, в частности инсульта и черепно-мозговых травм. "80% инсультов можно предупредить, если заниматься профилактикой, делать превентивные диагностические тесты, следить за своим здоровьем и образом жизни, - сказал он. - Мы создаем тест для дифференциальной диагностики типа инсульта для маршрутизации пациента в нужное медицинское учреждение, чтобы сократить время от момента, когда приехала "скорая" до момента назначения лечения".

Проект "Онкодиагностика атлас" занял третье место на конкурсе. Разработка заключается в персонализированном подходе к диагностированию онкозаболеваний. "Рак - это результат накопления генетических поломок, мутаций в ДНК пациента. Вопрос в том, какие конкретно мутации привели к развитию заболевания. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо генетическое исследование. Компания разработала линейку тестов, которые позволяют такое тестирование провести и составить генетический профиль опухоли", - сказала руководитель проекта Екатерина Рожавская, отметив, что точны сведения о мутации позволяют подобрать лучшее лечение, выбрав действенный препарат.

На четвертом месте оказалась разработка компании "Тотал вижен" - система "Горизонт" - профессиональная система виртуальной реальности для медицины и здравоохранения, в частности, ее можно использовать для проверки зрения или диагностики глаукомы у больных, которые не могут самостоятельно передвигаться и посетить офтальмологический кабинет. Система представляет собой небольшой шлем-очки и планшет, с которым работает врач. По словам руководителя проекта Левона Григоряна, интерес к разработке проявили в Департаменте спорта Москвы, поскольку периферийное зрение очень важно для некоторых видов спорта, например для футболистов и хоккеистов.

Как сообщил директор по развитию и работе с ключевыми партнерами Фонда "Сколково" Руслан Алтаев, всего на конкурс, организованный фондом Росконгресс и стартовавший в декабре 2018 года, было подано порядка 130 заявок. В полуфинал вышли 15 проектов, а победителями стали четыре проекта. Все они получили гранты.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.