ВТБ заинтересован в инвестициях в автодорожный коридор Европа - Западный Китай

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. ВТБ заинтересован в инвестициях в строительство автодорожного коридора Европа - Западный Китай и, в частности, в дорогу Москва - Казань. Об этом журналистам сказал глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы заинтересованы [в инвестициях в проект Европа - Западный Китай]. Но это зависит от того, будет ли государство привлекать механизмы государственно-частного партнерства в тот или иной проект", - сказал он, отметив, что, в частности, интерес представляет автодорога Москва - Казань.

Также, по его словам, интерес представляет Восточный скоростной диаметр (ВСД). Костин отметил, что тендер на реализацию проекта ВСД может состояться до конца года. По его словам, проект обойдется примерно в 200 млрд рублей, но окончательного проекта пока нет.

Восточный скоростной диаметр - проект платной скоростной магистрали на шесть полос протяженностью 27,4 км, из них 14,2 км в Санкт-Петербурге и 13,2 км в Ленинградской области. Основное назначение ВСД, стоимость которого оценивается в 165 млрд рублей, - обход центральных районов Петербурга с выходом на Невский и Красногвардейский районы. Проект рассчитан на поток 50 тыс. автомобилей в сутки. Завершить строительство трассы планируется в конце 2022 года.

В городе уже действует единственная в России внутригородская платная магистраль - Западный скоростной диаметр.

Международный транспортный маршрут Европа - Западный Китай должен улучшить транспортные связи между Европой и Азией, облегчить импорт товаров из КНР. Международную основу для реализации проекта составляют российско-казахстанский межведомственный меморандум 2008 года и казахстанско-китайский межведомственный меморандум 2009 года. Из более чем 8 тыс. км этого маршрута 2,2 тыс. проходит по территории России, 2,8 тыс. - по территории Казахстана и еще 3,4 тыс. км - по территории Китая.