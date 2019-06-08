Акимов заявил, что конкурс на создание системы контроля большегрузов может пройти осенью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Конкурс на создание в РФ системы автоматического весогабаритного контроля (АСВГК) может начаться осенью. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Осень, я думаю, эта осень", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Акимов отметил, что конкурс будет проведен, так как на создание системы, кроме компании "РТ-инвест транспортные системы" (РТИТС, оператор системы взимания платы с большегрузов "Платон"), претендует еще и "Ростелеком". "Конечно, появился "Ростелеком", и будет конкурс. Документов пока нет у нас, распоряжения об основных условиях тендера и будущего концессионного соглашения, но я точно знаю, что готовятся именно конкурсные процедуры", - сказал он.

Как сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, Минтранс заканчивает рассмотрение заявки "Ростелекома".

"Готовим проект распоряжение правительства, который должен определить конкурс и его существенные условия - сроки проведения, и правительство должно определить компетентный орган, который будет этот конкурс проводить. Такая работа готовится, мы надеемся, что в течении месяца - полутра мы полный анализ с такими предложениями в правительство внесем", - сказал он.

"Мы планируем, что после выхода распоряжения с конкурсом мы разберемся в течении двух месяцев", - добавил Алафинов.

О системе

Автоматизированная система весогабаритного контроля (АСВГК) будет построена полностью за счет частных инвестиций без привлечения государственного финансирования.

Общий срок реализации проекта составит 11 лет. Согласно параметрам возможного соглашения, структура затрат включает инвестиции концессионера, первоначальные и регулярные капитальные расходы, операционные расходы, обслуживание кредита и выплату налогов. В рамках компенсации расходов на строительство и обслуживание АСВГК плата оператору составит 8,64 млрд рублей ежегодно.