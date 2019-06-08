Швыдкой: Россия не будет вести никаких переговоров с США о библиотеке Шнеерсона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. РФ не намерена обсуждать вопрос передачи библиотеки Шнеерсона США, но готова к диалогу в отношении архивов, если иск еврейской общины будет отозван. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Нет, мы не будем вести переговоров по библиотеке Шнеерсона. Вообще не будем", - сказал он.

Швыдкой напомнил, что библиотека находится в филиале Российской государственной библиотеки - в Музее толерантности, то есть фактически в хасидской общине России. Ею пользуются верующие российские хасиды, она открыта и для американцев. "То есть нет юридических оснований у "Агудас Хабад", американской общины, требовать ее перемещения в США. Это неправильно, совершенно. И мы по этой теме вообще не собираемся вести переговоры", - пояснил он.

В то же время, по словам Швыдкого, если будет отозван иск общины, можно будет начать вести какие-то переговоры по архиву Шнеерсона. "Эта возможность существует, но, естественно, с учетом того, что в архивах США хранятся документы, которые интересуют РФ", - отметил Швыдкой.

Говоря о возможном возобновлении межмузейных обменов с США, он отметил, что идет "позитивный процесс". "Мы выступали с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским в Техасе на конференции по этому поводу, моим визави был начальник русского отдела Госдепа. Во всяком случае, понимание того, что это соглашение нужно, существует", - добавил он, напомнив, что принципиальный вопрос для России - полные гарантии сохранности российских музейных ценностей и гарантий их возвращения в Россию после экспонирования в США.

О прекращении музейных обменов с США

Межмузейный обмен между РФ и США был прерван в 2010 году из-за так называемого дела библиотеки Шнеерсона, в результате чего полностью прекратился российско-американский обмен экспонатами, так как российские музеи были вынуждены отказаться от участия в выставках на территории США из-за отсутствия защиты от претензий третьих лиц, в ответ американские музеи также приняли подобные решения.

Библиотека Шнеерсона была основана в начале XX века главой общины любавичских хасидов раввином Иосифом Ицхаком Шнеерсоном на основе коллекции, собиравшейся с 1772 года. Его потомки пополняли собрание, и сегодня оно включает 12 тыс. книг и 50 тыс. редких документов, в том числе 381 манускрипт.

В конце июля 2011 года суд в США постановил начать процесс возврата иудейскому религиозному движению "Хабад Любавич" приблизительно 12 тыс. книг и 50 тыс. редких документов из коллекции Шнеерсона, хранящихся в России. В РФ не согласились с вынесенным решением и выдвинули иск США о возвращении семи книг из коллекции Шнеерсона. При этом в 2013 году вашингтонский суд разрешил хасидам взыскивать с России сумму, складывающуюся из штрафов в размере $50 тыс. в день за неисполнение решений суда.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.