Кобяков заявил, что антироссийская истерика делает русский тренд модным в мире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Антироссийская истерика делает русский тренд в мире модным, заявил журналистам на итоговой пресс-конференции Петербургского международного экономического форума советник президента РФ, зампред оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

"Россия уже, по-моему, везде принимается, как средство, с одной стороны внутренне политической борьбы в США, а с другой - как средство недобросовестной конкуренции. Но эта антироссийская истерика делает русский тренд модным. Везде модно в мире быть русским", - сказал он.

При этом Кобяков подчеркнул, что сейчас возросло число глобальных мировых компаний, которые выступают против контрпродуктивных отношений, в том числе в рамках санкционного режима, введенного правительством США.

"Все большее число глобальных компаний отмечают контрпродуктивный характер и активно выступают против такой политики", - сказал он, отметив, что бизнес хочет продуктивного диалога и продуктивных инвестиций и примером тому служит размер американской делегации, посетившей в этом году ПМЭФ.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.