Volvo до конца июня 2019 года подпишет СПИК на расширение калужского завода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Шведский автоконцерн Volvo до конца июня 2019 года подпишет специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Министерством промышленности и торговли РФ. Его целью является расширение завода в Калужской области и локализация производства, сообщил в субботу ТАСС глава региона Анатолий Артамонов на Петербургском международном экономическом форуме.

"Сейчас идет процесс подписания сцецинвестконтракта, там есть некоторые вопросы, которые надо урегулировать. СПИК они скоро подписывают, до конца июня", - сказал он.

Завод в Калужской области специализируется на изготовлении грузовых автомобилей. По словам Артамонова, производство последние три года показывает рост, поэтому увеличение и локализация - логический шаг. Объем инвестиций губернатор Калужской области не уточнил.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.