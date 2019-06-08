Власти Подмосковья запустили калькулятор расчета мер поддержки для инвесторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Власти Московской области запустили калькулятор для инвесторов, который позволит быстро рассчитать, на какие формы поддержки он может надеяться, сообщил в субботу журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы презентовали очень удобный продукт для инвестора - калькулятор мер поддержки. Обычно, чтобы найти меры поддержки региона, нужно проанализировать все законодательство или в лучшем случае большую презентацию, в которой написаны на 80 страницах возможности, которые есть в регионе. Мы сделали простой продукт. Очень легко, за восемь кликов ты можешь получить перечень мер поддержки, которые относятся именно к твоему проекту в зависимости от того, что и где ты строишь, являешься ли субъектом малого бизнеса или нет, в какой стадии инвестиционного проекта находишься", - сказал он.

Хромов пояснил, что калькулятор находится на портале для инвесторов invest.mosreg.ru. Чтобы воспользоваться инструментом, не надо вносить каких-то персональных данных, достаточно ввести в нужном поле объем планируемых или уже затраченных инвестиций, в каком секторе экономики проект, будут ли построены объекты капитального строительства и на какую сумму, когда предполагается завершить проект, будет ли это производство или объект предоставления услуг. Также калькулятор позволяет распечатать или скачать информацию о нужных мерах поддержки и сразу направить заявку на их получение.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.