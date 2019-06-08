Жаров заявил, что оценку затрат на надежный Рунет озвучат осенью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Сколько средств будет потрачено на инфраструктуру для обеспечения закона о надежном Рунете, станет известно этой осенью. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Роскомнадзора Александр Жаров.

И что может измениться для обычных пользователей

Зачем нужен закон о надежном Рунете. И что может измениться для обычных пользователей

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон о надежном Рунете. Согласно документу, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования.

"Мы не создаем в России "Золотой щит". Китайская система работает по принципу "белых списков" - что не разрешено, запрещено, у нас принцип "черного списка" - блокируется только то, что запрещено, или создаются ограничения той информации, которая запрещена. Поэтому принципиально системы абсолютно разные и требуют различного уровня контроля за трафиком. Сколько это будет стоить, осенью сообщу", - сказал Жаров, комментируя ориентировочные затраты Китая на строительство своей системы, которое, по данным СМИ, потребовало порядка $1 млрд.

Жаров отметил, что оборудование будет российским. "Да, это российское оборудование, достаточно сложное. К нему выдвигаются высокие требования. Оно не должно создавать помех услугам, которые оказываются гражданам, и помех работе оборудования операторов связи. Кроме того, это оборудование должно быть эффективным для решения основных задач", - уточнил он.

Актуальность закона, считает Жаров, доказана недавним конфликтом между компаниями Google и Huawei. "Сотни миллионов пользователей смартфонами Huawei с ужасом ждут, когда у них отключится операционная система Android", - пояснил он.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.