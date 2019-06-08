Миллер обсудил с председателем президиума БиГ поставки газа по "Турецкому потоку"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик в рамках Петербургского международного экономического форума обсудили возможность поставок в страну российского газа по газопроводу "Турецкий поток". Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Стороны рассмотрели перспективы расширения сотрудничества. В частности, рассматривалась возможность осуществления поставок в страну российского газа, который будет поступать в Европу по газопроводу "Турецкий поток", - говорится в сообщении.

В 2018 году "Газпром" поставил в Боснию и Герцеговину 245 млн куб. м газа.

О проекте

Проект "Турецкий поток" предполагает прокладку газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.