Додик и Миллер договорились начать газификацию Республики Сербской осенью

БЕЛГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Руководство Республики Сербской (РС, входит в Боснию и Герцеговину) и компания "Газпром" договорились о газификации республики. Проект стартует осенью этого года, сообщил в субботу канал РТРС.

Сообщается, что на встрече председателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, президента Республики Сербской Жельки Цвиянович с главой "Газпрома" Алексеем Миллером была достигнута договоренность о проведении газа в этот государствообразующий субъект Боснии и Герцеговины (БиГ). Реализация проекта начнется осенью этого года и будет осуществляться путем строительства ветки газопровода "Турецкий поток" в Республику Сербскую.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос газификации столицы РС Баня-Луки и строительства газовой ТЭЦ в республике. Ранее Додик заявил, что Республика Сербская намерена построить у себя ветку газопровода "Турецкий поток" от Биелины до Баня-Луки.

Ранее соседняя Сербия начала строительные работы на своем участке газопровода, не дожидаясь завершения работ на болгарском участке. Агентство по энергетике Сербии 5 марта одобрило начало строительства, которое планировалось начать в апреле. Реализацией проекта строительства в Сербии трубопровода от границы с Болгарией до границы с Венгрией занимается совместное предприятие "Газпрома" и "Сербиягаза" Gastrans d.o.o. Novi Sad. Газ по сербскому участку "Турецкого потока" начнет поставляться до конца апреля 2020 года.

Предполагается, что сербский участок "Турецкого потока" начнется у города Заечар на границе с Болгарией и пересечет границу с Венгрией близ города Хоргош. Входная мощность, как ожидается, составит около 13,88 млн куб. м газа в сутки, выходная - около 10 млн куб. м.

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