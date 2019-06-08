В "Норникеле" заявили, что корпоративное волонтерство позволяет самореализоваться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Корпоративное волонтерство позволяет сотрудникам больших компаний и предприятий, занимающихся монотонным трудом, самореализоваться и получить новый опыт. Такое мнение высказала в субботу директор департамента социальной политики компании "Норникель" Светлана Ивченко на сессии "Влияние волонтерства и КСО-программ на эффективность компаний и их сотрудников" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Это [корпоративное волонтерство] то, что должно быть интересно и наполнять жизнь новыми смыслами. Уникальная комбинация нашей волонтерской программы одинаково интересна и нашим работникам, и самому бизнесу, позволяя отвечать на запросы обеих заинтересованных сторон <…> Мы кардинально меняем тот ограниченный социальный контекст, в котором привыкли жить работники компаний в моногородах, и создаем для них новый позитивный жизненный опыт", - сказала она.

Говоря о запущенном "Норникелем" экологическом марафоне, Ивченко добавила, что эта акция "дает возможность ребятам объединиться и предложить свое в заданных рамках - это людей реально мотивирует". "Экология для нас - объединяющая тема, которую мы не ограничиваем традиционными рамками, а расширяем ее на все основные аспекты жизни человека. Вокруг этой темы происходит колоссальное объединение интересов сотрудников и компаний, и мы всячески стараемся наших волонтеров чествовать и даем им возможность получить такой опыт, который невозможен на рабочем месте или в обычной жизни", - пояснила она, добавив, что основа волонтерской работы в компании - исключительно добровольность.

Ранее ТАСС сообщал, что эковолонтеры компании "Норникель" в 2018 году провели около 300 экологических акций - рекорд за три года существования движения. При этом по итогам прошлого года число эколоволонтеров достигло 4,5 тыс. сотрудников компании.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.