Соглашение об открытии офиса Visit Petersburg в Анкаре подписали на ПМЭФ-2019

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Представительство Visit Petersburg, занимающееся продвижением туристского потенциала Санкт-Петербурга, откроется в Анкаре. Как сообщили в субботу в пресс-службе комитета по развитию туризма российского города, соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

"Благодаря зарубежным представительствам мы формируем имидж Петербурга - комфортного дружелюбного города, крупнейшего современного мирового центра туризма", - приводят в распространенном пресс-службой сообщении слова руководителя подведомственного комитету Городского туристско-информационного бюро Надежды Петровой, подписавшей документ со стороны Петербурга.

С турецкой стороны подпись под соглашением поставил генеральный директор компании Union Art Эрол Уруглу. Отмечается, что Петербург и Анкара запланировали расширение сотрудничества в сфере туризма и договорились о совместной работе по продвижению туристского потенциала города на Неве на внутреннем и зарубежном рынках.

В зарубежных офисах Санкт-Петербурга под брендом Visit Petersburg распространяется информация о городе, его отелях, достопримечательностях и наиболее удобных маршрутах для путешествия. Также благодаря офисам упрощается проведение деловых мероприятий и присутствие петербургских делегаций на конгрессно-выставочных мероприятиях в стране, где располагается представительство.

В настоящее время, по данным комитета, представительства Visit Petersburg работают в Римини, Тайбэе, Лейпциге, Дели и Мумбаи, Гонконге, а также в Париже. В мае этого года Городское туристско-информационное бюро подписало соглашение об открытии офиса в Токио.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.