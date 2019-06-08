Азербайджан в 2019 году намерен открыть винные дома в Петербурге и Екатеринбурге

БАКУ, 8 июня. /ТАСС/. Азербайджан планирует в этом году открыть винные дома в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об этом сообщил министр экономики страны Шахин Мустафаев, выступая в ходе азербайджано-российского бизнес-диалога, который проводится в рамках Петербургского международного экономического форума.

"В этом году ожидается открытие винных домов Азербайджана в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге", - приводит в субботу слова Мустафаева пресс-служба Минэкономики республики. Министр добавил, что в настоящее время реализуется проект создания в России сети магазинов "Дары Азербайджана", первый из которых открылся в Москве в марте нынешнего года. "Планируется открыть такие магазины и в других российских городах", - сказал он.

По словам Мустафаева, Россия является основным торговым партнером Азербайджана и занимает первое место по поставкам ненефтяной продукции. Он также подчеркнул, что "в прошлом году 43% торговли России со странами Южного Кавказа пришлись на долю Азербайджана". Как сообщил министр, в 2018 году товарооборот между двумя странами увеличился на 19% и составил 2,5 млрд долларов. В январе-апреле этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года достигнут 23-процентный рост товарооборота, сообщил глава Минэкономики.