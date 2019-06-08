АПИ начнет ставить неиспользованную землю в Бурятии и Забайкалье на кадастровый учет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) распространит работу по кадастрированию земель на Бурятию и Забайкалье. Это позволит запускать на этих территориях инвестпроекты уже с 2020 года, сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума глава АПИ Леонид Петухов.

Президент России Владимир Путин 3 ноября подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ, который теперь объединяет 11 регионов. Интеграция двух регионов в состав ДФО и распространение на их территории преференциальных для инвесторов режимов - одни из приоритетных задач, стоящих перед Забайкальем и Бурятией.

"Мы находим неиспользованную землю, неоткадастрированную. Ставим на кадастровый учет, вводим в оборот. И мы такую работу в этом году по поручению правительства начинаем делать в Забайкалье и Бурятии. То есть на стадии конкретных инвестпроектов уже выйдем в следующем году", - сказал Петухов.

Он добавил, что, в частности, в Приморье эта работа уже закончена.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.