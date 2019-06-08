АПИ поможет найти на Дальнем Востоке заказчиков самолетов "Байкал"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) поможет производителю легких самолетов "Байкал" найти заказчиков на Дальнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС глава АПИ Леонид Петухов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Экспериментальная серия легких многоцелевых самолетов "Байкал" (ТВС-2 ДТС), разработанных в Новосибирске, будет выпущена не ранее 2021 года. Сейчас идет подготовка необходимой документации, чтобы запустить в производство первую серию на Улан-Удэнском авиационном заводе

"Наша задача - агрегировать спрос со стороны Дальневосточного [федерального] округа на такие самолеты и сделать так, чтобы этот завод начал производить [самолеты] в Улан-Удэ", - сказал Петухов.

Он добавил, что сейчас потребность России в подобных самолетах составляет не менее 100 транспортных средств. По словам Петухова, самолет такого типа необходим на Дальнем Востоке, а в особенности - на удаленных и труднодоступных территориях.

ТВС-2 ДТС разработки Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. Чаплыгина (Новосибирск) станет заменой самолетам Ан-2, производство которых было прекращено в СССР в 1971 году (до 2002 года также выпускался в Польше). Воздушное судно планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению, тушения лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ.

1 февраля в Улан-Удэ вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что в ДФО может быть создана региональная авиакомпания для перевозок на средние дистанции на легких многоцелевых самолетах "Байкал" производства Улан-Удэнского авиазавода.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.