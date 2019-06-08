Компания из Приморья будет поставлять в Намибию рис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Производство упаковки, открытое в Намибии компанией из Приморья, будет использоваться для поставки риса и последующей его фасовки. Об этом сообщил ТАСС глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее сообщалось, что приморская компания откроет производство упаковки в свободной экономической зоне (СЭЗ) порта Уолфиш Бэй в Намибии.

"Производство упаковки создают для того, чтобы фасовать свой рис. Они будут рис на корабле везти, и у них будет заводик стоять, где они будут это в маленькие упаковки фасовать, и выходить уже в сети и в ретейл", - сказал Петухов.

Он добавил, что компания уже выращивает рис - для этого она использует около 20 тыс. гектаров земли в Приморье. "Нам позволили выращивать японский рис - он как раз хорош для суши, более клейкий", - пояснил Петухов.

Компания "МКР Капитал" совместно с японской компанией "Соджиц" реализует в Приморском крае проект по выращиванию и переработке риса, сои, рапса. Генеральный директор компании "МКР Капитал" Михаил Крылов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2018 году сообщал ТАСС о намерении реализовать в Приморском крае в 2019 году инвестиционный проект по созданию рисоводческого предприятия с применением японских технологий. Объем совместных российско-японских инвестиций в проект - $100 млн.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.