Калужская область на ПМЭФ заключила соглашения на 17 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Калужская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписала соглашений на общую сумму 17 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС глава региона Анатолий Артамонов.

"Есть соглашения конкретные, о реализации, где практически приступили, а есть соглашения о намерениях … на общую сумму в 17 млрд рублей. Это примерно наш годовой объем", - сказал он.

По словам Артамонова, соглашения подписаны в сферах металлургической промышленности, энергетического машиностроения, фармацевтической отрасли.

Например, компания "Фуди" вложит около 600 млн рублей в строительство завода по производству макарон с сырными соусами, операторы мобильной связи "МегаФон" и МТС, Евразийский банк развития помогут реализовать проекты в сфере цифровизации городского хозяйства, развития цифровой экономики и облачных сервисов. Будут реализованы соглашения с госкорпорациями: "Росатом", с которой Обнинск подписал соглашение о совместном создании благоприятных условий для надежной эксплуатации и развития систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, что поможет привлечь в город более 3 млрд рублей на основе концессионных соглашений; "Ростех", который совместно медицинским радиологическим научным центром им. А. Ф. Цыба и чешской компанией Proton Therapy Development s.r.o. создаст в Калужской области центр протонной терапии для лечения онкологических заболеваний.

В пресс-службе правительства региона отметили, что стенд Калужской области посетили около 1 тыс. участников форума - руководители российских и зарубежных компаний, институтов развития, госструктур, общественных объединений, образовательных центров, бизнесмены, представители делегаций российских регионов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.