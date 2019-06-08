{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

Калужская область на ПМЭФ заключила соглашения на 17 млрд рублей

По словам глава региона Анатолия Артамонова, их подписали в сферах металлургической промышленности, энергетического машиностроения и фармацевтической отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Калужская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписала соглашений на общую сумму 17 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС глава региона Анатолий Артамонов.

"Есть соглашения конкретные, о реализации, где практически приступили, а есть соглашения о намерениях … на общую сумму в 17 млрд рублей. Это примерно наш годовой объем", - сказал он.

По словам Артамонова, соглашения подписаны в сферах металлургической промышленности, энергетического машиностроения, фармацевтической отрасли.

Например, компания "Фуди" вложит около 600 млн рублей в строительство завода по производству макарон с сырными соусами, операторы мобильной связи "МегаФон" и МТС, Евразийский банк развития помогут реализовать проекты в сфере цифровизации городского хозяйства, развития цифровой экономики и облачных сервисов. Будут реализованы соглашения с госкорпорациями: "Росатом", с которой Обнинск подписал соглашение о совместном создании благоприятных условий для надежной эксплуатации и развития систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, что поможет привлечь в город более 3 млрд рублей на основе концессионных соглашений; "Ростех", который совместно медицинским радиологическим научным центром им. А. Ф. Цыба и чешской компанией Proton Therapy Development s.r.o. создаст в Калужской области центр протонной терапии для лечения онкологических заболеваний.

В пресс-службе правительства региона отметили, что стенд Калужской области посетили около 1 тыс. участников форума - руководители российских и зарубежных компаний, институтов развития, госструктур, общественных объединений, образовательных центров, бизнесмены, представители делегаций российских регионов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
Артамонов, Анатолий ДмитриевичРоссияКалужская областьПМЭФ-2019
Интервью
Григорий Рапота: новым проектам России и Белоруссии быть
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России о сотрудничестве двух стран в области безопасности и социальной сфере — в интервью ТАСС
Читать полностью