Додик заявил, что стоимость проекта по газификации Республики Сербской составит €300 млн

БЕЛГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Стоимость проекта по газификации Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) составит около €300 млн. Об этом заявил в субботу председатель Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик в эфире канала РТРС.

"Планируется, что строительство газопровода будет финансировать "Газпром" при нашем участии, насколько мы можем", - сообщил Додик. По его словам, общими усилиями стороны обеспечат финансирование проекта в размере €300 млн, включая строительство газопровода и станций, обеспечивающих давление. Предполагается, что российская компания разработает проект, а Республика Сербская займется подготовкой его реализации.

По его словам, в рамках проекта будут также построены две газовые электростанции: одна будет расположена в Баня-Луке, другая - в Приедоре. Также будет создана станция по сжижению газа. "Этим мы договорились о комплексном решении по газификации Республики Сербской", - заявил он. Додик также высказал надежду, что к проекту присоединится и Федерация Боснии и Герцеговины - другой государствообразующий субъект БиГ.

Ранее Додик заявил, что Республика Сербская достигла соглашения с "Газпромом" о газификации путем строительства ветки газопровода "Турецкий поток" от Биелины до Баня-Луки.