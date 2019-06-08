Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) почти 30 соглашений на 182 млрд рублей, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации губернатора.

"На Петербургском международном экономическом форуме город заключил 27 соглашений. Общая сумма инвестиций составила 182,4 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

В администрации отметили ключевые соглашения. Среди них - договор с ОАО "РЖД" на 88 млрд рублей, в рамках которого, в том числе, планируется организовать высокоскоростную связь с пригородами Северной столицы, будут построены новые ж/д ветки, обновлен подвижной состав. Еще 10 млрд рублей будет вложено в строительство терминально-логистического центра Бронка. АО "Швабе" за 10,6 млрд рублей построит клинический онкологический диспансер и центр паллиативной медицинской помощи, а 10,3 млрд рублей будет вложено в создание на территории особой экономической зоны города новых предприятий, в том числе фармацевтических.

Также ПАО ТГК-1 вложит в модернизацию системы теплоснабжения города не менее 14 млрд рублей. АО "Петербургский нефтяной терминал" направит 6,5 млрд рублей на реконструкцию капитальных объектов терминала по перевалке и хранению нефтепродуктов на территории "Большого порта "Санкт-Петербург". В пресс-службе отметили, что на форуме сделан "важный шаг в решении серьезной экологической проблемы" полигона "Красный Бор" - подписано соглашение между Министерством природных ресурсов и экологии РФ и правительством Петербурга о его передаче в ведение Минприроды.

"Подавляющее большинство подписанных соглашений несут городу инвестиции. Деньги будут вложены в то, что действительно сегодня нужно петербуржцам - дороги, социальные объекты, сферу здравоохранения, энергетику, создание новых рабочих мест", - привела пресс-служба слова врио главы города Александра Беглова.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.