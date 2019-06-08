Росрыболовство призвало пересмотреть подходы к регулированию водных ресурсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Подходы, связанные с регулированием водных ресурсов, нуждаются в пересмотре после ситуации со снижением уровня воды в Куйбышевском водохранилище. Об этом в субботу ТАСС сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как сообщалось ранее, весной резко упал уровень воды в Куйбышевском водохранилище на реке Волга, охватывающем территории Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей. В конце мая Средневолжское территориальное управление Росрыболовства заявило о начале административного расследования по данному факту.

"Действительно, ситуация в этом году критичная, она одна из самых худших, наверное, за последние годы, даже 10 лет. Поэтому я этот вопрос на совещании с президентом тоже поднимал, думаю, будут соответствующие поручения. Нам нужно смотреть и пересматривать какие-то подходы, связанные с регулированием водных ресурсов, потому что в этом году мы посчитали, только в Волге, только в Астраханской области мы потеряем 12 тыс. т запасов", - сказал Шестаков.

По данным министерства экологии Татарстана, на заседании межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, прошедшем 6 июня в Москве, было решено наполнить Куйбышевское водохранилище до отметки 52,5 м Балтийской системы к 15 июня. По состоянию на 7 июня, уровень воды составлял 52,3 м, водохранилище наполняется с интенсивностью 3 см/с.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.