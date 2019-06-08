Зона презентаций завершила работу на экономическом форуме в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Зона презентаций Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), оператором которой выступил ТАСС при поддержке Ernst & Young и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, завершила свою работу.

В ходе четырехдневной программы на площадке состоялось более 10 мероприятий, которые познакомили участников форума с инновационными проектами компаний и дали возможность открыто обсудить вопросы развития российского бизнеса.

В нулевой день ПМЭФ компания EY презентовала на площадке программу для быстрого развития стартапов "Навигатор роста". Как заявляют разработчики, ее особенность - в практическом применении: после проведенного анализа по семи ключевым драйверам владельцы получают прототип дорожной карты, которая указывает на необходимые действия, влияющие на ускорение темпов развития бизнеса на несколько лет вперед.

Первый день форума

Официальный первый день форума получился самым насыщенным для зоны презентаций: здесь прошло сразу 8 мероприятий. Самым ярким событием дня на площадке стала презентация культуры и традиций южной китайской провинции Хайнань с выступлением местного Национального ансамбля песен и танцев. Представители делегации провинции рассказали участникам ПМЭФ об инвестиционных и бизнес-возможностях своего региона, туристическом потенциале. Итогом мероприятия стала торжественная церемония открытия спецпроекта "Чарующий Хайнань остров возможностей" на официальном сайте информационного агентства России ТАСС.

В этот же день в зоне презентаций прошла дискуссия о здоровом образе жизни как национальной цели. Эксперты, среди которых были представители бизнеса и власти, пришли к выводу, что формирование мер для достижения национальных целей в сфере общественного здоровья должно базироваться на принципах "умного регулирования" и диалоге государства с бизнесом.

Американская торговая палата в России и компания EY 6 июня презентовали на площадке свое исследование о торгово-экономических связях США и России, основанное на данных опроса американских компаний. Согласно полученным ими данным, власти США постепенно начинают смягчать санкции, введенные в отношении российских компаний, поскольку они наносят вред мировой экономике.

Также 6 июня на площадке французская фармацевтическая компания "Санофи" подписала два соглашения о сотрудничестве с Союзом педиатров России и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Второй день форума

В пятницу на площадке обсудили современную промышленную политику Москвы, где ключевыми вопросами стали стратегия промышленного роста, льготы, повышение конкурентоспособности, роль промышленной инфраструктуры в решении социальных проблем, развитие городских промышленных площадок и другое. В частности, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров заявил, что компании, которые принимают решение инвестировать в строительство производства на территории Москвы, получают суммарные налоговые льготы в объеме порядка 3 млрд рублей.

После окончания дискуссии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между "ВЭБ Инновации" и особой экономической зоной "Технополис "Москва". Соглашение, в частности, предполагает совместную работу сторон по созданию благоприятных условий для российских высокотехнологичных компаний по выходу на зарубежные рынки.

Темой площадки 7 июня также стал экспортный потенциал российской фармацевтики, где представители крупнейших фармацевтических компании РФ и власти обсудили барьеры на пути экспорта российской фармацевтики, административные и/ или финансовые меры поддержки стороны государства, перспективы альянсов отечественных производителей с международными фармацевтическими компаниями и другие вопросы.

Завершением работы площадки этого дня стала трансляция пленарного заседания с участие президента РФ Владимиром Путиным.

Третий день форума

В заключительный день под эгидой Ассамблеи народов Евразии состоялся диалог представителей Германии, Китая, Франции и России о ценностях, объединяющих народы Евразии, о деятельности институтов гражданского общества для формирования атмосферы доверия бизнеса и власти. В частности, директор Шанхайского института исследования международных проблем Чэнь Дунсяо выразил мнение, что страны мира в условиях нестабильности в мировой экономике должны как можно скорее решить проблему дефицита доверия.

ПМЭФ прошел с 6 по 8 июня. Мероприятия форума были объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.