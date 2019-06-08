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ПМЭФ-2019

"Акрон" вложит в оснащение школ Новгорода и соцпроекты до 30 млн рублей

В частности, к 1 сентября 2019 года будут оборудованы семь классов в разных школах города

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 июня. /ТАСС/. Группа "Акрон" профинансирует покупку оборудования для школ Великого Новгорода, а также ряд социальных проектов города; общий объем инвестиций составит около 30 млн рублей. Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Великим Новгородом и группой "Акрон" подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила в субботу пресс-служба новгородского правительства.

"Соглашение действует в течение года со дня подписания. Общий объем инвестиций - около 30 млн рублей", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Часть средств пойдет на оснащение семи классов в разных школах города к 1 сентября 2019 года.

"Мы будем сотрудничать в оснащении классов химии и физики новым оборудованием. Также мы будем взаимодействовать в приобретении оборудования для городского хозяйства и по ремонтам социальных учреждений", - приводит слова мэра Сергея Бусурина пресс-служба регионального правительства.

Группа "Акрон" - производитель минеральных удобрений. ПАО "Акрон" в Великом Новгороде - ведущее предприятие группы и одно из промышленных производств Северо-Западного региона.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияНовгородская областьПМЭФ-2019
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