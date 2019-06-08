Пеллегрини: Словакия может стать частью проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток"

ПРАГА, 8 июня. /ТАСС/. Словакия стремится стать частью реализуемых РФ проектов строительства транзитных газопроводов в государства Евросоюза и сохранить позиции стратегической транзитной страны по экспорту российского энергетического сырья. Об этом заявил в субботу в информационно-аналитической программе "Субботние диалоги" Словацкого радио премьер-министр страны Петер Пеллегрини, комментируя итоги рабочего визита в РФ 4-7 июня.

"Словакия готовится стать частью проекта [газопровода], когда структура "Северного потока - 2" начнет действовать, - подчеркнул он. - Это означает, что словацкий транзитный газопровод готов к тому, что, если [российский] газ поступит непосредственно в Германию, через Германию и другие страны он далее мог бы идти через Словакию на юг [Европы]".

Пеллегрини подчеркнул, что подробно обсудил планы реализации "Северного потока - 2" с руководителями России. Детали переговоров он раскрывать не стал.

"Мы [Словакия] говорим о том, чтобы словацкий [транзитный] газопровод был задействован в проекте "Северный поток - 2", как и в планируемом проекте "Турецкий поток" - южном газопроводе [из России] в Европу, - таким образом, чтобы Словакия могла компенсировать [ущерб] от потери платы за транзит [российского газа], который ныне поступает [в Словакию и далее в ЕС] через Украину", - сказал премьер.

Пеллегрини сообщил, что в Словакии реализуется строительство мощной компрессорной станции для прокачки газа, который будет проходить через территорию республики после введения в строй "Северного потока - 2". Она обойдется национальному бюджету в 60 млн евро. Это чисто словацкий проект.

"От господина премьера Медведева и господина президента РФ Путина я получил заверения, что Россия не заинтересована в нанесении экономического ущерба Словакии [от потери платы за транзит российского газа через Украину], а наоборот, исходя из сложившегося хорошего [опыта] сотрудничества и очень корректных [межгосударственных] отношений, российская сторона совместно со словацкой стороной ищет и будет искать такое решение, чтобы мы не лишились платы за транзит и чтобы, в случае изменения транзитных трасс [российского газа], мы и далее оставались стратегической транзитной страной", - подчеркнул Пеллегрини.

Премьер напомнил, что в Словакии находятся одни из крупнейших подземных газохранилищ в Европе. Республика активно сотрудничает с "Газпромом", предоставляя российской компании значительную часть их мощностей для складирования газа. Братислава готова увеличить их объемы для "Газпрома".

Словакия, согласно информации республиканских СМИ, получила в 2017 году почти 800 млн евро в качестве оплаты за транзит российского газа в страны Центральной и Западной Европы.

"Дружба" и проект железной дороги

Говоря о недавних проблемах с прокачкой не соответствующей стандартам российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в государства Евросоюза, премьер отметил, что данный инцидент не омрачит российско-словацкие отношения. "В республике не пострадали [из-за прокачки некачественной нефти] инфраструктура или [мощности] каких-то [нефтеперерабатывающих] предприятий", - отметил он.

Пеллегрини сообщил также о серьезной заинтересованности Словакии в реализации масштабного проекта строительства ширококолейной железнодорожной линии, по которой грузы из России и Китая поступали бы в государства Евросоюза. Широкая колея пройдет от словацко-украинской границы до Братиславы и далее в Австрию.

Антироссийские санкции ЕС

Пеллегрини отметил, что Евросоюз пока настроен на сохранение санкций против России, однако они не приносят ожидаемого эффекта и наносят ущерб задействованным в них странам.

"Санкции никому не помогли, ситуация не улучшилась, а наоборот, отношения с РФ ухудшились. Значительно сократился товарооборот между странами ЕС и Россией. Словакия всегда предпочитала диалог и конструктивную дискуссию, но мы как государство - член Евросоюза никогда не поставим под сомнение решение ЕС о санкциях", - сказал Пеллегрини.

Путин и Трамп в Словакии?

В Словакии в конце августа предстоят масштабные торжества по случаю 75-летия начала антигитлеровского Словацкого национального восстания (29 августа - 28 октября 1944 года). Пеллегрини пригласил для участия в них президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На полях предстоящих празднований могла бы состояться встреча двух мировых лидеров. Словакия способна подготовить и обеспечить проведение такой встречи, выразил уверенность премьер.