Работа над проектом нового новгородского аэропорта запланирована на 2020 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты начнут работать над проектом будущего аэропорта в Новгородской области, который планируется построить к 2024 году, уже в следующем году. Об этом ТАСС сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в субботу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Регулярные пассажирские авиаперевозки в Новгородской области прекратились более 20 лет назад. Аэропорт Юрьево в Великом Новгороде был ликвидирован в 2006 году. На его месте создан новый микрорайон. Власти региона решили создать новый гражданский аэропорт на основе реконструируемого военного аэродрома Кречевицы.

"Сейчас, в этом году идет предпроектная стадия, следующий год - проект", - заявил Никитин.

Ранее Никитин сообщал, что первая строительная техника должна появиться на объекте в 2022 году, а аэропорт планируется построить к 2024 году. Кроме того, он пояснял, что строительство аэропорта в Новгородской области получит федеральную поддержку. Предварительная сумма, которую могут выделить региону, - 7,5 млрд рублей. Область получит эти деньги только при условии создания проекта и наличии инвестора для строительства. Федеральные средства предполагается направить на реконструкцию полосы и обеспечение безопасности движения.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.