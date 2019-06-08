Рапота заявил, что вопрос о ценах на нефть и газ для Белоруссии нельзя откладывать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Решение вопроса ценообразования на поставляемые из России в Белоруссию энергоносители должно быть долгосрочным и откладывать его до 2025 года, как предполагают договоренности в ЕАЭС, нельзя. Об этом заявил в интервью ТАСС государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Они [оценки сроков решения вопроса о цене на энергоносители] опираются на те решения, которые были достигнуты в ЕАЭС, но до 2025 года надо же как-то жить, - сказал он. - Хотя и Россия, и Беларусь входят туда и обязаны, естественно, следовать тем решениям, которые приняты с их же участием, но в двусторонних отношениях существуют некие аспекты, которые не характерны для отношений России с другими странами объединения, поэтому мы не можем это откладывать до 2025 года и должны заниматься этим сейчас".

Рапота отметил при этом, что по ряду направлений сотрудничества в рамках Союзного государства удалось добиться хороших результатов. "Я считаю, что все очень эффективно в вопросах военно-политических, в вопросах безопасности. Если вы обратили внимание, то по этим сферам деятельности никаких всплесков эмоций нет. Это говорит о том, что там все нормально, - продолжил он. - Я считаю, что очень эффективна работа в социальной сфере, в том, чтобы создать такую обстановку, когда россияне чувствовали бы себя как дома в Белоруссии, а белорусы чувствовали бы себя дома в России".

Госсекретарь Союзного государства при этом указал, что проблемы существуют в экономической сфере. "Там постоянно идут дискуссии по ценообразованию на энергоносители, - сказал он. - Причем здесь вопрос системный и принципиальный, то есть надо договориться о принципах такого ценообразования, которое бы устраивало обе стороны и которое бы в будущем работало на ближайшую, а, может быть, и на далекую перспективу".