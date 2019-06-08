АПИ предложило открыть офшорный финансовый центр на острове Большой Уссурийский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) предлагает создать на острове Большой Уссурийский финансовый центр и распространить на него механизм специального административного района. Об этом сообщил ТАСС глава АПИ Леонид Петухов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Остров Большой Уссурийский расположен на реке Амур, по нему пролегает граница между Россией и Китаем, часть острова входит в городскую черту Хабаровска. На российской части острова до масштабного наводнения в 2013 году проживали около 500 человек.

"Мы хотим сделать там большой финансовый центр. Образно говоря, криптовалюты, криптобиржи, биржа торговли лесом - в хорошем смысле, внутренний офшор. То, что сделали в Калининграде", - сказал он.

Петухов отметил, что подобный центр удобно расположить именно на острове Большой Уссурийский, так как он относится к двум странам.

Специальные административные районы с льготными условиями для международных компаний создаются на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде. Резиденты полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний.

ПМЭФ проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.