Глава Калужской области назвал господдержку и цену факторами роста экспорта фармпрепаратов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Государственная поддержка и удешевление производства лекарственных средств являются основными условиями увеличения экспорта фармпрепаратов. Такое мнение высказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в разговоре с корреспондентом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме в субботу.

"Фармацевтические препараты с территории страны начнут широким потоком экспортироваться только тогда, когда, во-первых, их производство здесь станет дешевле, во-вторых, когда мы так устроим поддержку этого вида экспорта продуктов, что, действительно, надо их экспортировать из России", - сказал он.

В Калужской области сформирован один из крупнейших фармкластеров страны, который насчитывает более 60 предприятий. Все они расположены в Калуге, Обнинске, на территории особой экономической зоны забронировано несколько площадок под медпредприятия, отметил Артамонов. Часть калужских компаний, такие как "Новонордикс" и Stada, уже отправляют продукцию за рубеж, но пока не массовыми партиями.

В качестве примера губернатор Калужской области привел автомобильный кластер региона, который успешно работает на экспорт. Это стало возможным благодаря тому, что производство обходится дешевле, а экспорт поддерживается. "По фарме, я так чувствую, пока этого не произошло, потому что это очень специфическая отрасль", - добавил он.

Ранее Артамонов говорил, что к концу 2019 года в Калужской области будет производиться 200 наименований лекарственных препаратов и субстанций.

ПМЭФ проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума были объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС выступал информационным партнером, официальным фотохост-агентством и оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.