Около 15 млн рублей направят на разработку системы управления "умными" домами в Обнинске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Фонд содействия инновациям выделил компании "Обнинск-Телеком" (Калужская область) грант в размере 15 млн рублей на производство аппаратно-программного комплекса системы автоматизированного сбора информации и управления системами жизнеобеспечения многоквартирных домов в рамках проекта "Умный город" в Обнинске. Об этом ТАСС в субботу на Петербургском международном экономическом форуме сообщил глава региона Анатолий Артамонов.

"В Обнинске внедряется автоматизированный сбор информации и управления системами жизнеобеспечения многоквартирных домов: учет ресурсов, контроль доступа, охрана, видеонаблюдение, оповещение. На производство аппаратно-программного комплекса Фонд содействия инновациям выделил грант в 15 млн рублей", - сказал. В пресс-службе администрации Обнинска ТАСС уточнили, что грант получит копания "Обнинск-Телеком".

Артамонов отметил, что ресурсоснабжающие организации внедряют на своих предприятиях системы автоматизации работы оборудования и технологических процессов, организации автоматического получения данных. Еще один востребованный проект "Умного города" в Калужской области - это программное обеспечение для сферы ЖКХ, направленное на повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций "Жилищный стандарт".

"Самое главное, чтобы "Умный город" не оказался в руках неталантливых людей. И эти люди должны, кроме знаний каких-то навыков использования различных возможностей, которые дает нам сегодня электронная система управления, интернет, компьютер и так далее, они должны иметь еще и практический навык - а как это на земле происходить будет", - сказал он.

ПМЭФ проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума были объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС выступал информационным партнером, официальным фотохост-агентством и оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.