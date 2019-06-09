МИД Мексики оценил потенциальный ущерб от введения американских пошлин

МЕХИКО, 9 июня. /ТАСС/. Введение США пошлин на товары из Мексики нанесло бы серьезный удар экономике латиноамериканской страны. Об этом заявил в субботу вечером мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард, выступая в городе Тихуана на границе с США. Трансляцию ведет телеканал Televisa.

"Без работы могли бы остаться более 900 тыс. человек", - сказал Эбрард. Представители властей Мексики и США на переговорах в Вашингтоне 7 июня смогли достичь договоренностей по вопросам миграции. Эбрард отметил, что мексиканская делегация "не добилась успеха по всем темам, вынесенным на обсуждение", но смогла избежать введения тарифов, и это, по мнению главы МИД, самое главное ее достижение. Министр выступил на мероприятии под названием "Акт единства в защиту достоинства Мексики", на котором присутствует глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор, ряд членов правительства и глав регионов латиноамериканской страны.

В соответствии с достигнутым в Вашингтоне соглашением Мехико примет меры для пресечения нелегальной миграции в США, в том числе разместит военнослужащих своей Национальной гвардии по всей территории страны, уделяя особое внимание южной границе. Кроме того, власти латиноамериканской страны будут активно бороться с организациями, занимающимися торговлей людьми.

Трамп 30 мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% каждый месяц вплоть до октября текущего года. После того, как представителям двух стран удалось договориться, президент США сообщил, что введение таможенных пошлин на товары из Мексики приостановлено на неопределенный срок.