{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Мексики оценил потенциальный ущерб от введения американских пошлин

Такое решение Вашингтона могло бы привести к потере мексиканцами свыше 900 тыс. рабочих мест, заявил глава внешнеполитического ведомства Марсело Эбрард

МЕХИКО, 9 июня. /ТАСС/. Введение США пошлин на товары из Мексики нанесло бы серьезный удар экономике латиноамериканской страны. Об этом заявил в субботу вечером мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард, выступая в городе Тихуана на границе с США. Трансляцию ведет телеканал Televisa.

"Без работы могли бы остаться более 900 тыс. человек", - сказал Эбрард. Представители властей Мексики и США на переговорах в Вашингтоне 7 июня смогли достичь договоренностей по вопросам миграции. Эбрард отметил, что мексиканская делегация "не добилась успеха по всем темам, вынесенным на обсуждение", но смогла избежать введения тарифов, и это, по мнению главы МИД, самое главное ее достижение. Министр выступил на мероприятии под названием "Акт единства в защиту достоинства Мексики", на котором присутствует глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор, ряд членов правительства и глав регионов латиноамериканской страны.

В соответствии с достигнутым в Вашингтоне соглашением Мехико примет меры для пресечения нелегальной миграции в США, в том числе разместит военнослужащих своей Национальной гвардии по всей территории страны, уделяя особое внимание южной границе. Кроме того, власти латиноамериканской страны будут активно бороться с организациями, занимающимися торговлей людьми.

Трамп 30 мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% каждый месяц вплоть до октября текущего года. После того, как представителям двух стран удалось договориться, президент США сообщил, что введение таможенных пошлин на товары из Мексики приостановлено на неопределенный срок.

Теги
МексикаСШАТрамп, ДональдЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
Санкции США против Huawei
NYT: Пекин предостерег Microsoft и Dell от прекращения поставок китайским фирмам
Такое предостережение было высказано на закрытых встречах
Читать полностью