На Хайнане появится демонстрационный район создаваемой пилотной зоны свободной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 9 июня. /ТАСС/. Специальный демонстрационный район создаваемой в южной китайской провинции Хайнань пилотной зоны свободной торговли (ЗСТ) появится в городе Хайкоу. Соответствующий проект, как пишет газета "Хайнань жибао" , получил одобрение провинциального правительства.

В заявлении администрации указывается, что властям города Хайкоу предписано при строительстве нового района Цзяндун превратить его в демонстрационную площадку ЗСТ. Согласно плану властей на 2018-2035 годы, район Цзяндун станет местом привлечения инноваций на Хайнань и послужит пилотной зоной для всестороннего продвижения реформ и открытости, демонстрации высоких экологических стандартов и развития туристического потенциала.

Новый район Цзяндун занимает площадь в 298 кв. км. и расположен на восточном побережье города Хайкоу. В качестве демонстрационной зоны он будет состоять из двух частей: экологического района площадью 106 кв. км и района площадью 192 кв. км под промышленные и городские проекты. Район должен стать площадкой для интеграции таких направлений, как финансы, коммерция, культурные обмены, научные и технические инновации при строгом соблюдении высоких стандартов защиты окружающей среды.

ЗСТ на Хайнане

О создании хайнаньской пилотной зоны свободной торговли объявил председатель КНР Си Цзиньпин в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны запустит процессы глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Помимо развития экономического потенциала, правительство КНР преследует цель к 2025 году превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с белоснежными пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов.