Белоруссия реверсом вернула на территорию России 450 тыс. тонн "грязной" нефти

МИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Оператор белорусского участка трубопровода "Дружба" реверсом вернул на территорию России 450 тыс. тонн загрязненной нефти. Об этом сообщили в воскресенье в концерне "Белнефтехим".

"По состоянию на 9 июня белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" выполнил ряд этапов дорожной карты технических мероприятий по вытеснению содержащей хлорорганику нефти в двух нитках трубопровода "Дружба" от Мозыря до границы с Польшей. Реверсом на территорию России возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу", - говорится в сообщении.

Кроме того, Белоруссия планирует в июне перекачивать в западном направлении по трубопроводу "Дружба" 65 тыс. тонн нефти в сутки.

"Проведенная работа позволила 8 июня в 21:00 получить чистую нефть на приграничной польской перекачивающей станции "Адамово". После проверки качества нефти принято решение о возобновлении транзитной транспортировки нефти в направлении НПЗ Польши и Германии с 9 июня. По плану-графику движения нефти в июне в западном направлении планируется ежесуточная прокачка в объеме 65 тыс. тонн", - говорится в сообщении "Белнефтехима".