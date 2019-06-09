Страны G20 выступили за создание эффективной системы налогообложения цифровых гигантов

ФУКУОКА /Япония/, 9 июня. /ТАСС/. Страны, входящие в "двадцатку", намерены ускорить работу над созданием более эффективной системы налогообложения крупных цифровых корпораций. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном в воскресенье по итогам двухдневной встречи министров финансов и глав Центробанков G20 в Фукуоке.

"Мы продолжим наше сотрудничество с целью создания глобальной, устойчивой и современной налоговой системы и продвижения налоговой политики в интересах роста. Мы приветствуем недавний прогресс в решении налоговых проблем, вытекающих из цифровизации. Мы намерены удвоить наши усилия для достижения общего согласия на этот счет, а также для того, чтобы подготовить окончательный документ по этому вопросу в 2020 году", - говорится в декларации.

Речь идет о новых правилах налогообложения многонациональных цифровых гигантов, среди которых Amazon, Apple, Facebook и Google. Считается, что в отношении этих и других цифровых корпораций налогообложение должно осуществляться исходя из того, в каких странах они получают основную прибыль, а не из того, где территориально располагаются их головные офисы.

Наиболее активными сторонниками введения подобного цифрового налога выступают Франция и Великобритания, которые уже приступили к проработке собственного законодательства на этот счет. Как отметил на одном из семинаров в Фукуоке американский министр финансов Стивен Мнучин, США озабочены подобным решением Франции и Великобритании, однако в целом согласны с идеей составления международного соглашения на этот счет.

Двухдневная встреча министров финансов и руководителей Центробанков G20 завершилась в воскресенье в Фукуоке. С российской стороны в ней принимали участие глава Банка России Эльвира Набиуллина и замминистра финансов Сергей Сторчак.

Рост мировой экономики

Страны, входящие в "двадцатку", также считают, что мировая экономика стабилизируется и ее рост будет умеренным во второй половине текущего года, а также на протяжении 2020 года, несмотря на усиление напряженности в мировой торговле.

"Глобальный рост стабилизируется, и во второй половине этого года ожидается умеренный рост, который продолжится и в 2020 году. Вместе с тем пока остаются риски, тянущие экономику в обратную сторону. Напряженность в торговле и геополитике возрастает. Мы продолжим следить за рисками и принимать меры по их смягчению", - отмечается в документе.

Финансовая "двадцатка" также обещала активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористических группировок за счет использования виртуальных активов. Кроме того, в итоговом коммюнике отмечается необходимость обеспечения прозрачности кредитования и контроля долговых обязательств в рамках инфраструктурных проектов в развивающихся странах.

Бдительность в отношении криптовалют

Страны "двадцатки" считают, что текущая ситуация с криптовалютой не несет в себе угрозы для мировой экономики, однако ряд рисков, связанных с использованием этого вида валюты в преступных целях, остается.

"Технологические инновации, включая те, которые лежат в основе криптовалютных активов, могут принести значительные выгоды финансовой системе и экономике в целом. Хотя криптовалютные активы не представляют угрозы для глобальной финансовой стабильности на данном этапе, мы сохраняем бдительность в отношении рисков, в том числе связанных с защитой прав потребителей и инвесторов, противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма", - подчеркивается в документе.

Страны "двадцатки" по итогам встречи также договорились укрепить сотрудничество с целью повышения устойчивости киберпространства к различным взломам со стороны злоумышленников.

Криптовалюта - это цифровые деньги, которые хранятся в электронном кошельке, они не привязаны ни к одной существующей валюте, ни к цене на нефть, ни к любым другим активам. Единственный вид эмиссии цифровых денег - это "добыча" (майнинг, mining) пользователями, запустившими приложения. За использование ресурсов (мощности компьютеров) им перечисляется какой-либо объем виртуальных денег.

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