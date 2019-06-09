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Торговая война

Глава МВФ считает, что основная угроза мировой экономике исходит от торговых войн

Кристин Лагард подчеркнула, что введенные США и Китаем тарифы могут снизить к 2020 году уровень мирового ВВП на 0,5%

ФУКУОКА /Япония/, 9 июня. /ТАСС/. Торговые споры между странами в настоящее время являются главной угрозой для мировой экономики, и урегулирование этих разногласий должно стать первостепенной задачей на ближайшее время. Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, опубликованном в воскресенье по итогам двухдневной встречи министров финансов и глав Центробанков G20 в Фукуоке.

"Основная угроза связана с сохранением напряженности в торговле. По оценкам МВФ, тарифы США и Китая, в том числе введенные в прошлом году, могут снизить уровень мирового ВВП на 0,5% к 2020 году, или примерно на $455 млрд", - отметила Лагард.

По ее словам, для снижения рисков необходимо устранить текущие споры, а также предотвратить введение новых тарифов, в то время как мировые державы должны в первую очередь сконцентрироваться на модернизации международной торговой системы.

Двухдневная встреча министров финансов и руководителей Центробанков G20 завершилась в воскресенье в Фукуоке. Одной из главных тем для обсуждения на ней стали торговые войны между США и Китаем.

Теги
СШАКитайЛагард, КристинТорговая война
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