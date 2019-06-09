В Госдуме заявили, что рост инвестиций в России препятствует дефицит доверия к власти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Дефицит доверия бизнеса к власти препятствует росту инвестиций и ускорению темпов экономического роста в России, заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"С точки зрения чисто финансовой, если говорить о положении предприятий, прибыли предприятий, о средствах, которые у них имеются в наличии для инвестиций, вроде бы действительно все нормально. Проблема заключается в том, что они их не очень активно инвестируют", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на форуме неоднократно поднимался вопрос, что нужно сделать, чтобы инвестиций было больше и предприятия активно вкладывали деньги в развитие.

"И все сошлись во мнении, что нужно больше доверия между бизнесом и государством, что должны все-таки более четко работать судебная и правоохранительная системы. Когда это доверие будет выше, тогда будет больше инвестиций. Об этом же говорил президент, и на пленарном заседании эти темы тоже затрагивались. На самом деле это так. Потому что и доходы бюджета вроде бы растут, и национальные проекты начали реализовываться", - сказал Жуков.

Он согласился с оценкой, что возможный вклад реализации нацпроектов в рост ВВП не превышает 1% в год. При этом наиболее влияние на рост экономики, по словам политика, окажут нацпрограмма по развитию цифровой экономики и нацпроект по поддержке экспорта.

"Но в целом все-таки вклад национальных проектов не надо переоценивать, именно в развитие экономики. А вот в социальной сфере они, мне кажется, могут дать очень серьезную отдачу. Это касается здравоохранения, образования, демографии",- добавил собеседник агентства.

Петербургский международный экономический форум проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума были объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организовал мероприятие фонд "Росконгресс". ТАСС выступил информационным партнером, официальным фотохост-агентством и оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.