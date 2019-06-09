Госдума планирует ввести рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Госдума осенью рассмотрит поправки в закон о контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных и муниципальных нужд, предусматривающие, в частности, введение рейтинга деловой репутации бизнеса. Об этом заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"Речь идет о введении единых типовых форм электронных документов. Этот вопрос требует проработки. Это нельзя сделать вот так сразу, потому что просто другой порядок закупок будет. Хотя это существенно сократит время. Планируется ввести рейтинг деловой репутации предпринимателей с автоматическим формированием для участия в торгах", - сказал Жуков.

По его словам, иногда в торгах принимают участие те, кто реально не сможет выполнить этот заказ. Они потом переуступают свое право, что затягивает реализацию заказа, в том числе в рамках нацпроектов. Корректировка закона о контрактной системе и введение механизма формирования рейтинга деловой репутации позволят отсечь от участия в госзакупках недобросовестных предпринимателей.

"Цифровая экономика и принятие законов по цифровой экономике тоже будут способствовать совершенствованию и в сфере госзакупок. Там речь идет о совершенствовании регулирования в сфере цифровой подписи и т. д. Я думаю, что осенью мы примем еще целый ряд поправок и они помогут в реализации нацпроектов", - отметил Жуков.

Петербургский международный экономический форум проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума были объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организовал мероприятие фонд "Росконгресс". ТАСС выступил информационным партнером, официальным фотохост-агентством и оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.