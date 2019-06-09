Орешкин: проблему с апелляционным органом ВТО будут решать согласно правилам организации

ЦУКУБА /Япония/, 9 июня. /ТАСС/. Конфликт вокруг работы апелляционного органа Всемирной торговой организации (ВТО) будет решаться в соответствии с правилами организации. Об этом решении министров торговли и цифровой экономики "Большой двадцатки", встреча которых проходит в Цукубе, рассказал ТАСС в воскресенье министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Единственное, чего удалось добиться на сегодняшнем заседании, - это получить в итоговом заявлении короткую строчку о том, что этим [проблемой апелляционного органа ВТО] нужно заниматься, и заниматься в соответствии с правилами ВТО. Американцы до последнего боролись с этой историей, но всем странам удалось их продавить. Но опять же, это маленький шажок по сравнению с тем, что нужно еще сделать. Работы еще много, и вероятность того, что мы достигнем положительного результата, очень низка", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время в апелляционном органе ВТО представлены всего три арбитра из семи. Вакансии не удается заполнить из-за отсутствия консенсуса, так как США упорно отвергают выдвигаемые кандидатуры.

Три арбитра - это минимальное число экспертов, необходимое для рассмотрения апелляций в ВТО. В случае ухода в отставку хотя бы одного из них работа апелляционного органа будет парализована. При этом у одного из арбитров в декабре истекает второй (последний) срок полномочий.