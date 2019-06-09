"Газпром" обсуждает рост поставок по "Силе Сибири" в Китай на 6 млрд куб. м в год

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июня. /ТАСС/. "Газпром" ведет с китайскими партнерами переговоры об увеличении поставок газа по строящемуся трубопроводу "Сила Сибири" на 6 млрд куб. м в год. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер.

В конце мая гендиректор компании "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщила журналистам, что Китай крайне заинтересован в увеличении поставок газа по "Силе Сибири". По ее словам, договоренности ожидаются уже в ближайшее время.

"Речь идет о 6 млрд дополнительно кубометров газа в год", - сказал Миллер в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин", вышедшей на телеканале "Россия-24" в воскресенье.

По "Силе Сибири" газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на российский рынок, так и на экспорт в Китай. Ответвление в восточные районы Китая будет располагаться в районе городов Благовещенск и Хэйхэ. Предполагается, что газопровод будет введен в эксплуатацию 1 декабря 2019 года. Подписанный в мае 2014 года контракт предусматривает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.