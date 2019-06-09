Орешкин: японские инвесторы готовятся участвовать в проекте "Арктик СПГ - 2"

ЦУКУБА /Япония/, 9 июня. /ТАСС/. Инвесторы из Японии готовятся принять участие в проекте "Новатэка" "Арктик СПГ - 2", заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Ранее "Новатэк" продал доли по 10% "Арктик СПГ - 2" французской Total и китайским CNOOC и CNPC. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что допускает снижение своей доли в проекте ниже 60%, хотя ранее компания планировала оставить за собой 60%. При этом Михельсон рассчитывает найти всех оставшихся партнеров по "Арктик СПГ - 2" в первой половине 2019 года, то есть до июля.

"Японские инвесторы готовятся поучаствовать в проекте "Арктик СПГ - 2". В комплексном плане инфраструктуры есть цель по развитию Северного морского пути и увеличению грузооборота. Вклад в "Арктик СПГ" - это прямой вклад в создание базы под работу Северного морского пути", - сказал Орешкин в беседе с ТАСС в Цукубе, где в воскресенье проходит встреча министров торговли и цифровой экономики G20.

Министр также отметил определенные достижения в реализации плана экономического сотрудничества России и Японии, но, по его словам, необходимо ставить более амбициозные задачи и двигаться к более глубокому сотрудничеству. "Сейчас мы перед нашими японскими партнерами ставим вопрос интенсификации взаимоотношений, углубления технологического сотрудничества. Будем работать для того, чтобы, выполнив первую стадию, мы переходили ко второй, которая предполагала бы еще более глубокое экономическое сотрудничество", - добавил он.

При этом Орешкин подчеркнул, что торговый оборот России и Японии увеличивается и по итогам первого квартала 2019 года показал рост около 5%. "Надеемся, что к концу года выйдем на двузначные темпы роста и сохраним их", - заключил собеседник агентства.

Основой для развития экономического сотрудничества двух стран стал план из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Японии Синдзо Абэ в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов. Как сообщалось ранее, более 60 проектов из 130, разработанных в рамках плана, уже находятся в стадии активной реализации.