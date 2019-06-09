Мнучин: Трамп определится с новыми пошлинами после встречи с Си Цзиньпином на саммите G20

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп примет решение о целесообразности введения новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который пройдет 28-29 июня в японской Осаке. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу CNBC министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин, участвовавший в двухдневной встрече министров финансов и глав центробанков G20 в японской Фукуоке.

Как подчеркнул глава Минфина США, Трамп хочет удостовериться в Осаке, что Си Цзиньпин готов "двигаться в правильном [для Вашингтона] направлении". "Нам требуется увидеть конкретные действия, а президенту Трампу нужно ясно видеть, что мы продвигаемся в верном направлении к [торговой] сделке", - пояснил Мнучин.

"Президент примет решение после встречи [с председателем КНР]", - заверил он. "Мы готовы продвигаться вперед на условиях, которые мы выдвинули, если Китай хочет двигаться к сделке. Если Китай этого не хочет, то президент Трамп будет только рад сделать ход по пошлинам с целью сбалансировать отношения [торговый баланс с Пекином]", - подытожил Мнучин.

Американский президент Дональд Трамп критикует дефицит в двустороннем товарообороте США с Китаем, достигающий, по данным Вашингтона, $500 млрд. В течение прошлого года КНР и США неоднократно вводили таможенные пошлины против друг друга.

10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на товары из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая ввели с 1 июня ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в среду предупредила, что торговая война между США и Китаем может привести к сокращению мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.