Национальное конгресс-бюро подготовит стандарты событийной индустрии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Национальное конгресс-бюро (НКБ) планирует начать внедрение стандартов событийной индустрии к осени 2019 года. Об этом сообщил ТАСС директор ассоциации Алексей Калачев.

"Вопросы стандартов и сертификации тоже входят в повестку дня. Эту работу - подготовку стандартов услуг для определенных сегментов рынка индустрии встреч - мы частично уже начали. Надеюсь, что к осени мы запустим этот процесс", - сказал он.

Калачев пояснил, что конгресс-бюро подготовит стандарты для компаний, который занимаются организацией мероприятий. В частности, сертификацию смогут пройти операторы форумов, площадки, сервисные компании. "Мы в качестве пилотной возьмем одну из категорий: или это будут сервисные компании, или это будет операторы мероприятий. И на этом примере, завершив пилотный проект, мы уже сможем в дальнейшем подготовить стандарты для других сегментов рынка", - сказал он.

Калачев добавил, что Национальное конгресс-бюро ведет работу с министерствами и Роскачеством. Также сейчас НКБ проводит переговоры о сотрудничестве с представителями зарубежных систем качества и сертификации в области событийной индустрии и, в частности, обсуждает их адаптацию к российскому рынку.

По словам Калачева, это позволит отечественным компаниям получать сертификаты, подтверждающие качество услуг международного уровня. "Все это делается в том числе для того, чтобы международные организаторы, планирующие проведение мероприятий в России, были уверены в качестве оказываемых услуг и могли ориентироваться на нашем рынке", - пояснил он.

Национальное конгресс-бюро объединяет представителей событийной индустрии в России. В его состав входит около 100 компаний отрасли. Одним из учредителей ассоциации выступает фонд "Росконгресс".

О форуме

ПМЭФ проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединили девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.