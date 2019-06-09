Россия и Саудовская Аравия обсудят инвестиции в РФ на десятки миллиардов долларов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Представители России и Саудовской Аравии проведут в понедельник в Москве заседание межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, одной из тем станет обсуждение инвестиций арабской страны в Россию, которые глава Минэнерго РФ (сопредседатель комиссии) Александр Новак ранее оценил в несколько десятков миллиардов долларов. Сопредседателем МПК со стороны Саудовской Аравии будет министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

По оценке Новака, в ближайшее время Саудовская Аравия может начать инвестировать в российские проекты в области нефтегазохимии, производства сжиженного природного газа, в создание совместных научных центров. По его словам, товарооборот между странами постоянно растет и уже в первом квартале этого года двукратно превысил показатель за аналогичный период 2018 года, увеличившись до $420,4 млн.

Российский министр замечал, что партнерство между двумя странами развивается, в том числе, за счет успешной работы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Суверенного фонда Королевства Саудовская Аравия, в рамках которой в совместные проекты инвестировано около $2 млрд.

Сотрудничеством с саудовскими компаниями интересуются "Газпром", "Газпром нефть", "Транснефть" и другие российские предприятия, ведутся совместные исследования между научными организациями двух стран, обсуждается и взаимодействие в сфере мирного атома.

Развиваются российско-саудовские отношения и в области сельского хозяйства. За последние 3 года товарооборот в этом сегменте увеличился в два раза, достигнув по итогам 2018 года $500 млн.

Страны также являются партнерами и ключевыми фигурами сделки по сокращению добычи ОПЕК+. Сейчас решается судьба соглашения на второе полугодие 2019 году, но из-за неопределенностей и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто. Сделка о сокращении добычи была заключена в декабре 2018 года и завершается 30 июня.