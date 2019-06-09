Россия предложит странам МОТ выработать общие правила для цифровой эры

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россия на предстоящей сессии Международной организации труда. (МОТ) предложит другим странам действовать сообща, чтобы не допустить негативных последствий информационной эры. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии поездки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на сессию МОТ.

"Россия выступает за активную координацию усилий всех стран по недопущению возможных негативных последствий информационной эры, а также поиску мировым сообществом адекватных ответов на них.

Эти идеи будут предложены для обсуждения партнерами по МОТ в ходе предстоящих дискуссий на 108-й сессии Международной конференции труда", - сказал Приходько.

Он констатировал, что "цифровая повестка является одним из ключевых вопросов для обсуждения на различных международных экономических площадках". "Помимо выгод и благ, которые несет цифровая революция, она также может иметь негативные системные социально-экономические и политические последствия для человека, бизнеса и государства. В частности, к ним относятся углубление неравенства между развитыми и развивающимися странами, сокращение рабочих мест, угроза фундаментальным правам и свободам человека", - отметил представитель российского кабмина.

Поэтому, по его словам, "российская сторона считает необходимым делать упор на совершенствование образования с целью создания совместными усилиями общества знаний; подготовке квалифицированных кадров; предоставлении качественной, доступной и достоверной информации для всех слоев общества". "Приоритетом должна оставаться задача по обеспечению защиты прав интеллектуальной собственности, включая конфиденциальность личных электронных коммуникаций, персональных данных и прав потребителей, - отметил Приходько. При этом он обратил внимание на то, что "следует вести работу по подготовке современного общества к массовому внедрению в повседневную жизнь искусственного интеллекта, к переходу в новую эпоху цифровых технологий без ущерба для личных интересов и безопасности".

Удовлетворенность сотрудничеством

Правительство РФ довольно тем, как развивается взаимодействие с МОТ, отметил Приходько.

"В целом, в России довольны взаимодействием с МОТ и заинтересованы в его дальнейшем укрепления", - сказал он журналистам на брифинге накануне визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Швейцарию на конференцию организации.

Он отметил, что сотрудничеству с МОТ, которая в этом году отмечает 100-летний юбилей, придается большое значение. "Поддерживаем миссию и задачи этой авторитетной международной структуры", - заверил Приходько. Первый замруководителя аппарата правительства добавил, что многолетняя деятельность МОТ по подготовке конвенций и рекомендаций в области социально-трудовых отношений также оценивается положительно.

"В России активно используются стандарты организации, что способствует обеспечению оптимальных условий труда и улучшению качества жизни работников. Российской Федерацией ратифицировано 77 конвенций МОТ, а также два протокола, - уточнил Приходько. - Важную роль играют программы сотрудничества между Россией и МОТ. В настоящее время осуществляется Программа сотрудничества на 2017-2020 годы, которая направлена, в частности, на расширение занятости, повышение уровня социальной защиты, улучшение условий труда, развитие социального диалога".

Он добавил, что в рамках проектной деятельности России и МОТ реализуются проекты "Применение стратегии профессиональной подготовки кадров "Группы двадцати", а также, совместно с российской компанией "Лукойл", - "Партнерство в сфере занятости молодежи СНГ".