Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Согласно тексту законопроекта, имеющегося в распоряжении ТАСС, речь идет о ежемесячной компенсационной выплате. "Выплата за уход устанавливается в размере 10 000 рублей, который подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год", - говорится в тексте. При этом сумма в районах Крайнего Севера или в регионах со сложными климатическими условиями будет увеличена на соответствующий коэффициент.

Выплата будет назначаться на весь период ухода за инвалидом в порядке, который определит правительство. При этом выплаты должны производиться из средств федерального бюджета, уточняется в законопроекте.