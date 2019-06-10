Орешкин: план японско-российского сотрудничества демонстрирует конкретные результаты

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. План экономического сотрудничества между Россией и Японией, предложенный премьер-министром Синдзо Абэ, демонстрирует конкретные результаты. Об этом заявил в понедельник глава Минэкономразвития Максим Орешкин перед началом переговоров с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, отвечающим за развитие экономических отношений с Россией.

"Что касается российско-японских отношений, то план сотрудничества, который был предложен в 2016 году премьер-министром Синдзо Абэ... уже в 2018 году он показал вполне конкретные результаты", - подчеркнул Орешкин. Он напомнил, что товарооборот между двумя государствами в минувшем году вырос на 17%, и были реализованы проекты в разных областях, включая городское планирование.

Сэко, в свою очередь, говоря о повестке переговоров с Орешкиным, выразил намерение конкретно обсудить ход реализации плана из восьми пунктов.

Основой для развития экономического сотрудничества двух стран стал план из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Японии Синдзо Абэ в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов. Как сообщалось ранее, более 60 проектов из 130, разработанных в рамках плана, уже активно реализуются.