Свыше 13 млн человек посетили магазины Duty free на китайском острове Хайнань с 2011 года

САНЬЯ, 10 июня. /ТАСС/. Сеть магазинов беспошлинной торговли Duty free в китайской южной провинции Хайнань за восемь лет существования обслужила свыше 13,6 млн покупателей. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

В настоящее время на острове функционируют четыре магазина беспошлинной торговли. Первые два были открыты в Хайкоу (административный центр провинции) и городе-курорте Санья. В январе этого года власти объявили о запуске еще двух точек - в Хайкоу, а также прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова.

Как передает "Синьхуа", с момента открытия первого магазина сети в общей сложности было реализовано около 58 млн единиц продукции на общую сумму 44,52 млрд юаней (порядка $6,64 млрд).

Для создания наиболее благоприятных условий для приезжих в декабре прошлого года было решено повысить максимальную сумму покупок с 16 до 30 тыс. юаней (с $2,28 до $4,48 тыс.) без ограничений на количество приобретаемых товаров.

Пилотная программа развития сети магазинов Duty free была запущена правительством КНР в 2011 году. По словам властей, эта политика направлена на "продвижение Хайнаня как туристического направления мирового класса".